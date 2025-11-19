La Provincia gira a Junín 136 millones de pesos por los Juegos Bonaerenses

El gobierno de Axel Kicillof autorizó este martes una partida de más de $8500 millones para saldar deudas con los municipios en conceptos de gastos de las delegaciones de deportistas que participaron de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata. A Junín le corresponden un total de $136.402.625.

En su resolución, el decreto que lleva la firma del gobernador Axel Kicillof autoriza a “otorgar aportes no reintegrables a favor de los Municipios por la suma total de pesos ocho mil quinientos once millones sesenta y dos mil cuatrocientos cincuenta ($8.511.062.450,00), en concepto de Diferencia Apoyo Económico con destino a la Etapa Final Provincial de la 34 Edición de los Juegos Bonaerenses 2025”.

La ayuda busca que los municipios “solventen los gastos que demande la mencionada etapa ” lo que permitirá compensar los recursos en el envío de sus delegaciones a la etapa final de los Juegos Bonaerenses, particularmente, lo que tiene que ver con el alojamiento en Mar del Plata y el transporte.

¿Cómo se ejecutará el financiamiento?

El gasto será ejecutado a través del ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque.

En el marco de un fin de año que se presenta complejo en materia económica-financiera, varios intendentes llevaron a la provincia de Buenos Aires sus reclamos por deudas a través de mecanismos de descentralización como fondos previsionales del IPS, retrasos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y gastos por los Juegos Bonaerenses.

El pedido fue planteado especialmente durante una reunión por los integrantes del Foro de Intendentes Radicales al ministro de Economía bonaerense, Pablo López.