Arata: “No alcanza con frenar la reforma de Milei, hay que proponer soluciones concretas”

La senadora provincial electa Valeria Arata destacó la importancia de que el Frente Renovador participe activamente del debate por la reforma laboral aportando propuestas propias y no limitándose a cuestionar el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional.

Arata señaló que “desde el Frente Renovador estamos trabajando en una actualización del marco legal laboral, pero desde nuestra visión: una propuesta que contemple la realidad del mercado de trabajo actual, que promueva más empleo y más producción, y que modernice sin perder derechos”.

En ese sentido, remarcó que “la discusión no puede quedarse en frenar una reforma regresiva; debemos acercar alternativas concretas que mejoren el empleo, fortalezcan a las PyMEs y acompañen los cambios tecnológicos sin precarizar”.

La senadora electa subrayó que el espacio viene desarrollando estas iniciativas en diálogo con distintos sectores. “Escuchamos a los trabajadores, a las PyMEs, al sector productivo y a la sociedad en su conjunto. De ese intercambio construimos propuestas que no son parches aislados, sino que forman parte de una mirada integral que también contempla cambios necesarios en materia tributaria y previsional”, aseguró.

Arata enfatizó además que “una reforma laboral responsable debe apoyarse en la realidad de quienes sostienen la economía todos los días. Por eso nuestro trabajo empieza escuchando y recogiendo inquietudes”.

Propuestas en desarrollo

Desde los equipos técnicos del Frente Renovador ya se está avanzando en el desarrollo para cinco sectores determinados. Por un lado, para jóvenes, con el objetivo de generar incentivo económico con becas para la terminalidad educativa, acompañar la inserción laboral y vincular la formación específica en nuevas tecnologías como lo es la Inteligencia Artificial.

Para mujeres emprendedoras, a través de tasas bajas, refinanciamiento de deudas previas, y un apoyo económico en concepto de licencia por maternidad por 3 meses.

Para PyMEs, con el objetivo de generar un régimen impositivo específico con la eliminación del impuesto a las ganancias sobre las utilidades no distribuidas, exención de impuestos internos para PyMEs que empiecen a exportar, y un plan de regularización de deuda en hasta 120 cuotas mensuales.

También, se trabaja en un programa para la reinserción laboral para mayores de 45 años, a través de la capacitación y vinculación productiva de este segmento, en especial en sectores afectados por la apertura comercial y la reconversión productiva.

Y por último, en cuanto a los nuevos trabajos, como los de las aplicaciones, se busca mejorar y transparentar los ingresos, las condiciones de trabajo y la cobertura frente a riesgos de los repartidores, sin afectar su flexibilidad horaria.

Al finalizar, Arata afirmó: “La Argentina necesita una reforma laboral que genere oportunidades reales, no que avance sobre derechos. Nuestro compromiso es impulsar una agenda moderna, productiva y construida junto a la gente, para que el país crezca sin dejar a nadie atrás”.