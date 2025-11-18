El oficialismo avanza con el dictamen del Presupuesto 2026, pero sigue trabado el Endeudamiento

La Cámara de Diputados bonaerense dio un paso clave hacia el debate del paquete económico enviado por el Ejecutivo. Con respaldo de todos sus sectores internos, desde La Cámpora hasta el Frente Renovador, el peronismo impuso su número y consiguió dictamen para el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva.

La discusión por el Endeudamiento, sin embargo, seguirá abierta. La comisión de Presupuesto e Impuestos volverá a reunirse el 25 de noviembre, en busca de consensos que permitan su aprobación en el recinto al día siguiente, donde se requieren dos tercios.

Por su parte, los bloques opositores condicionaron su apoyo a una negociación amplia. Entre los pedidos figuran la cobertura de vacantes en la Corte, el Bapro y otros organismos estatales.

El PRO y la Coalición Cívica formalizaron una propuesta alternativa que plantea equilibrio fiscal, protección a los sectores vulnerables y medidas en defensa de los contribuyentes.

Entre sus puntos destacados, el dictamen opositor impulsa eliminar Ingresos Brutos para las billeteras virtuales y establecer una escala progresiva para el impuesto automotor. También propone un fondo fijo, actualizable y de libre disponibilidad para los municipios.

Para las negociaciones, el Ejecutivo dispuso al diputado electo y actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, en Diputados. Mientras que en el Senado, el diálogo político será encabezado por la vicegobernadora Verónica Magario.