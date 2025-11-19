Este miércoles paran los trabajadores NoDocentes de la UNNOBA

Este miércoles 19 se realiza un paro nacional de trabajadoras y trabajadores NoDocentes agrupados en ATUNNOBA, conforme a lo decidido en reunión del consejo directivo y plenario de secretario generales nucleados en la federación FATUN, de la cual tomó parte el secretario general del gremio, Jorge Mendoza.

La medida de fuerza, sin concurrencia a los lugares de trabajo, se suma a una jornada nacional de visibilización que se realizará el jueves 20 y es en reclamo ante la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional "quien ha decidido no respetar el mandato popular de garantizar el normal funcionamiento de las universidades nacionales", se indicó en un comunicado de prensa difundido desde ATUNNOBA:

El próximo 2 de diciembre se realizará un nuevo encuentro de consejo directivo y plenario de secretarios generales de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) donde se analizarán otras acciones a realizar.

"A 41 días de ese histórico 2 de octubre, en que se rechazó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional continúa evitando su aplicación, erosionando así, el sistema democrático de nuestro país, en pos de sostener un ajuste que ahoga y pone en peligro todo el sistema universitario", se indicó de ATUNNOBA en coincidencia con lo que se viene reclamando desde la FATUN.

"Paramos porque creemos en la defensa de la educación pública en todo sentido, pero por sobre todas las cosas, creemos en que el futuro del país, es con más y mejores universidades, y para ello los presupuestos son el eslabón fundamental que todo gobierno de turno, debe garantizar, más allá de los vaivenes económicos que pueda sufrir la economía del país, salarios dignos, presupuestos suficientes para lograr una educación superior de calidad. Sin Ley de Financiamiento, no hay universidades, sin universidades, no hay futuro", se expresó desde el gremio que agrupa a las trabajadoras y trabajadores NoDocentes de la Universidad Nacional del Noroeste.

ACCIONES JUDICIALES

Además la FATUN ha decidido iniciar acciones judiciales para forzar la aplicación de la ley y coordinar medidas conjuntas con el Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El conflicto también de relieve la crítica situación salarial y económica de los trabajadores nodocentes, agravada por la falta de actualización presupuestaria para las casas de altos estudios.