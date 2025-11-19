Solicitan informe por el edificio de la biblioteca "Esteban Echeverría" de Junín

La concejal de Fuerza Patria, Francina Sierra, presentó en la última sesión del Concejo Deliberante, el pedido de informe hacia el Ejecutivo sobre el estado actual del edificio que albergaba a la Biblioteca Popular Esteban Echeverría

"La preocupación surge de los vecinos y vecinas que manifiestan que el edificio está en un estado de abandono, deterioro y presunta usurpación; y el Municipio es el dueño del inmueble" dijo Sierra.

Cumplió un rol fundamental

"La Biblioteca Popular Esteban Echeverría fue una institución histórica de nuestra ciudad que ha tenido un rol fundamental en el acceso a la lectura, la cultura y la formación ciudadana que los vecinos y vecinas del barrio desean recuperar, no sólo por su valor material, sino también, por el valor simbólico para toda la comunidad" agregó

"Los vecinos y vecinas se han expresado y alertado por la presunta ocupación irregular de las instalaciones, pero frente a la demanda, se encuentran con la inacción del Gobierno Municipal, que no sólo atenta contra el acervo cultural y bibliográfico, sino que también impide el uso comunitario del espacio y el acceso a los bienes culturales" enfatizó

"Solicitamos el informe necesario para que se puedan tomar decisiones en el sentido de recuperar el espacio para el barrio, y se pueda gestionar comunitariamente, tal como solicitan los vecinos" cerró