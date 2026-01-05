Una pareja fue asaltada por cuatro delincuentes sobre la Ruta 7

Una pareja resultó víctima de un robo en ruta 7 y Puente del Inca, en la localidad de junín.

El hecho ocurrió este domingo cuando cuatro delincuentes, interceptaron a la pareja que circulaba en una moto, para luego darse a la fuga sobre la autopista 7 en sentido a Chacabuco.

Los sujetos se trasladaban en un Peugeot 207 y el rodado sustraído sería una Twister de 250 c.c. de cilindrada, de color azul, en la que se trasladaba una pareja.

Los ocupantes del rodado de menor porte debieron ser asistidos por el servicio de emergencias y derivados a la guardia del Hospital Piñeyro, informó el portal junin24

Hay una segunda versión –que se irá confirmando a medida que avanza la investigación, es que el titular de la moto había convenido su venta y el punto de encuentro para realizar la transacción había sido el referido.

Fuente chacabucoenred