Joaquín Ojeda afirmó que el kirchnerismo busca un "modelo similar al venezolano"

El Diputado Nacional Joaquín Ojeda, de LlA, se pronunció tras la intervención de EEUU SOBRE Venezuela y posterior captura del presidente Nicolás Maduro.

A través de un mensaje en redes sociales, el legislador acusó al kirchnerismo de aspirar a establecer en la República Argentina un modelo de gobierno similar al venezolano, caracterizado por la perpetuación en el poder a través de "la intimidación, la corrupción y el fraude".

Ojeda señaló que las proclamas del sector en favor de la soberanía nacional tienen como fin último "crear un monopolio de opresión, libre de intervención externa".

En un resumen crítico de su postura, el legislador concluyó que la intención del kirchnerismo es mantener a la población bajo su control: "En pocas palabras, quieren a sus pueblos para ellos mismos".