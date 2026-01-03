Salió el llamado a licitación para la etapa del Plan Maestro del Río Salado desde Bragado hasta la laguna El Carpincho

El intendente Darío Golía informó que este viernes fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el llamado a licitación para la ejecución de la Etapa 5 del Plan Maestro del Río Salado. Se trata del último tramo que queda por hacer, el cual se extiende desde el Canal del Este, en el partido de Bragado, cercanías de la ruta 5, hasta la laguna El Carpincho, en Junín, incluyendo el tramo que pasa por Chacabuco y a la laguna de Rocha.

“Ya venimos trabajando desde hace tiempo por este tema con la provincia de Buenos Aires”, expresó a Chacabuco en Red el Intendente y recordó que en abril de 2024 se realizó en el salón de la Sociedad Italiana una reunión con técnicos del área de Hidráulica bonaerense, quienes en ese momento trabajaban en la terminación del proyecto para esta etapa.

Golía comentó que, junto a otros jefes comunales, fue convocado por el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, a una reunión que se hará el lunes en La Plata para ver detalles del proyecto y de la licitación.

“Es una obra muy esperada y necesaria para Chacabuco y la zona”, agregó el Intendente, en alusión a los problemas hídricos que se vivieron en la región a causa de las abundantes lluvias registradas en 2025.

El Plan Maestro Integral del Río Salado tiene una extensión total de 531 kilómetros, de los cuales 402 ya fueron finalizados, mientras que 33 km del Tramo 4.2 -entre Ernestina, en el partido de 25 de Mayo, y la ruta nacional 205-, cuya ejecución le corresponde al gobierno nacional, estuvieron paralizados hasta hace unos meses y recientemente se retomó en una extensión de 10 km.

Por su parte, la Etapa 5 tendrá 95 km de extensión. Como en los demás tramos, la obra incluirá el ensanche del río y el dragado de su cauce, así como la reconstrucción de los puentes que lo atraviesan.

Esta última etapa del Plan, que tendrá un costo cercano a los 138 millones de dólares, será financiada con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones.

Fuente chacabucoenred