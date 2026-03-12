No baja: La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1 por ciento interanual

Los precios al consumidor (IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero, que fue del mismo índice, acumulando un interanual del 33,1 por ciento.



Según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (6,8%), impulsada por incrementos en las tarifas de servicios públicos y cambios en los criterios para otorgar subsidios en varias provincias.



Le sigue “Alimentos y bebidas no alcohólicas” con el 3,3 por ciento, traccionada por el alza en carnes y sus derivados, salvo en la región patagónica, donde la mayor influencia provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En tercer lugar aparece “Bienes y servicios varios”, también con el 3,3 por ciento.







En febrero de 2026, la del Noroeste fue la región con mayor suba mensual (3,5%), mientras que el Gran Buenos Aires terminó siendo la de menor incremento con el 2,6% por ciento.



Las divisiones que menos variaron en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no mostró cambios. Entre las categorías, los precios Regulados encabezaron los aumentos con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que no contempla estacionales ni regulados, con 3,1%, mientras que los productos Estacionales registraron una baja de 1,3 por ciento.







Fuente latecla