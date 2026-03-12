Ametralladoras y silenciadores: el Fiscal Laius brindó detalles del "profesionalismo" de la banda de los countries

La investigación por los violentos asaltos a barrios cerrados de la región sumó precisiones clave tras las declaraciones del fiscal Martín Laius a Canal 10. El funcionario judicial, que trabajó en conjunto con la Dra. Fernanda Sánchez, confirmó que la banda desarticulada por la DDI Junín en Capitán Sarmiento contaba con un nivel de organización y fuego "extremadamente alto" para la zona.

"Lo que más nos llamó la atención fue el secuestro de una ametralladora con silenciador y pistolas de grueso calibre con sus cargadores completos. Es un armamento de guerra que habla de la peligrosidad de estos sujetos", explicó el fiscal.

Inteligencia y Conexión Regional

Según el Dr. Laius, la banda —apodada los "Corta Alambres"— no elegía sus objetivos al azar. Los investigadores detectaron que realizaban tareas de inteligencia previa, evaluando los puntos ciegos de los perímetros y los horarios de mayor vulnerabilidad.

"La banda tenía una base en Capitán Sarmiento, pero una gran movilidad. Creemos que utilizaban la Ruta 7 y la Ruta 188 como corredores para atacar y replegarse rápidamente". Esta logística les permitió actuar en Junín (barrios Costa Verde y San Ignacio) y en Lincoln (Chacras del Camino) con pocos días de diferencia.

El valor de las pruebas

El fiscal destacó que, además del arsenal, se secuestraron elementos que vinculan directamente a los detenidos con los hechos denunciados:

Prendas y perfumes: Objetos robados en el último hecho en Costa Verde que fueron hallados en poder de los hermanos aprehendidos.

Telefonía y Handys: Se están peritando los celulares secuestrados para determinar si hubo "entregadores" locales o apoyo externo.

Herramientas de corte: Los alicates y barretas coinciden con los daños hallados en los cercos perimetrales.

Situación procesal

Los dos detenidos, de 39 y 22 años, ya fueron trasladados a sede fiscal para prestar declaración. Se les imputan los delitos de Robo Calificado (por el uso de armas y en poblado y banda), Tentativa de Robo y Tenencia de Arma de Guerra.

"El trabajo de la DDI Junín y la SubDDI Lincoln fue impecable para lograr la interceptación de la camioneta Nissan Frontier en la que se desplazaban", concluyó Laius, quien no descarta que la banda haya participado en otros atracos bajo la misma modalidad en el norte de la provincia de Buenos Aires.