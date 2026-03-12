Saudan: "La idea es que este mes podamos tener el tema salarial resuelto"

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín y el Ejecutivo municipal trabajan ya sobre la paritaria 2026. Al respecto, Gabriel Saudán, secretario general del sindicato, se manifestó ante la consulta de Grupo La Verdad, y dijo que “hay que ser muy ingeniosos” para poder resolver cuestiones que todavía se discuten y aparecen con un futuro incierto en el corto plazo.

“Estamos tratando de resolver de la mejor manera, hemos tenido algunas reuniones y seguiremos teniéndolas. Sobre algunos puntos avanzamos, Tengamos en cuenta que la paritaria no tiene que ver solo con lo salarial sino también con los derechos laborales. Algo ya resolvimos, pero lo salarial no está resuelto. Tenemos más días para seguir el tema, las charlas que tuvimos fueron positivas. La idea es que este mes podamos tener el tema salarial resuelto. No tengo el claro si la paritaria va a ser anual o semestral”, destacó el entrevistado.

“Por el momento hay cosas que no están resueltas tampoco respecto de la reforma laboral. Hay puntos que permitirían tocar algún derecho, hay cosas que nos preocupan un poco porque marcarían un retroceso sobre un derecho que nos costó mucho conseguir. Tenemos la esperanza todavía de que la Justicia derogue esta reforma laboral, por esto estamos con precaución y temor ante una situación que viene a perjudicar a los trabajadores en varios sentidos”, ahondó Saudán en la continuidad de la entrevista con ese medio.

La relación con Fiorini

“Tengo que destacar en un principio el diálogo que tenemos, es mucho lo que dialogamos. La discusión se maneja desde otro ángulo, venimos charlando y solucionando muchas situaciones. Eso nos da tranquilidad para seguir avanzando en las negociaciones, veremos qué pasa cuando tengamos que resolver lo salarial”, remarcó por otra parte Saudán.

Salarios

“Hay municipios, muchos, que tienen salarios muy bajos. En Merlo, por ejemplo, el básico es de 90 mil pesos. Pero nosotros tenemos que mirar a los que tienen sueldos más altos que los tenemos acá en Junín, no a los que tienen menos. Son muchos los municipios que tienen salarios por debajo del nuestro, pero la realidad es que nosotros queremos subir la vara y estar entre los que tienen los más altos”, planteó finalmente el dirigente local con representación en la Federación provincial

