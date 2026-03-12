Baterías Mouras cerrará dos líneas de producción y afecta a 25 trabajadores.

La empresa brasileña de baterías Moura decidió dejar de fabricar baterías para camiones en el Párque Industrial de Pilar. Sus planes son importarlas directamente de Brasil. Esto implica el cierre de dos líneas de producción, informaron fuentes gremiales.

La empresa Moura fue fundada en 1957 en la ciudad de Belo Jardim en Pernambuco, Brasil, por Edson Mororó Moura y su esposa Conceição Moura. En 2012 decidieron instalar su planta en Argentina, la decisión fue un hito porque fue la primera vez que decidieron fabricar fuera de Brasil.

Moura comenzó enfocada en el sector automotriz, luego se expandió a otras áreas. En la actualidad "fabrica baterías y sistemas de almacenamiento de energía para una amplia variedad de aplicaciones", explica su web.

Con el cierre de estas dos líneas de producción peligran 25 puestos laborales. La empresa abrió un retiro voluntario y algunos trabajadores ya acordaron el retiro, pero el Sindicato Químico de Pilar esta negociando para tratar de reubicar al resto de los trabajadores.

En la planta trabajan 180 personas entre operarios, administrativos y encargados de logística, según informó Pilar a Diario. Sergio González, Secretario General del Sindicato Químico de Pilar señaló al mismo medio: "Esto forma parte de la masacre que este gobierno está cometiendo con la industria, algo que no vivimos ni en pandemia. Esto se da en el contexto de la reforma laboral. Encima, no hay con quien hablar en el Gobierno para tratar de buscar soluciones". Lo que sí dejó en claro es que "la empresa no tiene voluntad de irse del país", pero el temor de la reducción de otras líneas está latente.

