ATUNNOBA adhiere al plan de lucha nacional de la FATUN: Cinco paros nacionales y estado de alerta permanente

La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (ATUNNOBA) informa que, tras la reciente reunión del Consejo Directivo de la FATUN, nuestra organización adhiere y convoca al plan de lucha nacional en defensa de la Universidad Pública, salarios dignos y los derechos laborales del sector NoDocente.

De la reunión plenaria, celebrada en la sede central de la Federación con la presencia de 55 asociaciones de base, participaron activamente nuestro Secretario General, Jorge Mendoza, y la Secretaria de Actas, Cristina Granero. En dicho encuentro, se analizó la crítica situación social y económica que atraviesa el sector ante la ausencia de paritarias y el avance de proyectos que vulneran conquistas históricas.

Plan de Acción Directa

En unidad con el Frente Sindical Universitario, el CIN y la FUA, se ha resuelto por unanimidad convocar a cinco paros nacionales de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, para las siguientes fechas:

Lunes 16 de marzo; Martes 31 de marzo; Miércoles 8 de abril; Viernes 17 de abril; Jueves 23 de abril.

Defensa de la Ley de Financiamiento y Acciones Judiciales

ATUNNOBA ratifica su rechazo absoluto a cualquier modificación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En este sentido, se continuarán las acciones judiciales y las gestiones ante legisladores nacionales para impedir cambios regresivos impulsados por el Gobierno nacional que atenten contra el presupuesto de nuestras universidades.

Compromiso con la Memoria y la Igualdad

En el marco del plan de lucha, se confirmaron las siguientes adhesiones:

8M/9M: Adhesión al Paro Internacional de Mujeres y participación en las marchas gremiales por el Día de la Mujer Trabajadora bajo la consigna: "La mujer en lucha por un futuro mejor".

24 de Marzo: Participación activa en las actividades por la Memoria, Verdad y Justicia junto a la CGT y organismos de DD.HH.

Congreso Nacional: El plan de lucha confluirá en el Congreso Nacional Ordinario “Memoria, Verdad y Justicia” los días 28 y 29 de abril en Villa Giardino, Córdoba.

"La dignidad de las y los trabajadores NoDocentes no se negocia. Frente al ajuste y la falta de respuestas salariales, la respuesta es más unidad, solidaridad y organización", expresaron desde la conducción de ATUNNOBA.