XX Salón Nacional de Artes Visuales: Ya están los ganadores

El próximo sábado 10 de enero a las 20hs en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo Argentino (MACA) ubicado en Newbery 357 se llevará a cabo la apertura oficial de la vigésima edición de este certamen artístico de alcance nacional.

Desde el Municipio se convoca a todos los vecinos de Junín y la región a participar de la inauguración y acompañar a los artistas. El evento se realizará con entrada libre y gratuita, con shows musicales y de danzas en vivo con la participación de la banda “El Ramerío” y la bailarina Clara Carletto.

Vale destacar que el propósito de este Salón Nacional de Artes Visuales es fomentar la actividad de artistas de todo el país a través de una competencia abierta que incentive la creación y el desarrollo personal y potenciar el crecimiento del patrimonio artístico-cultural de Junín y la zona.

El pasado 19 de diciembre se dieron a conocer a los tres ganadores del XX Salón de Artes Visuales que son Luciano Pozo en primer lugar con su obra “IX fragmentos ID”, Valeria Budasoff en segundo puesto con su producción “Líneas en arena”, y María Cecilia Martínez con “Desmontaje”, quienes accedieron a los premios adquisición de $400.000, $300.000 y $200.000, respectivamente, cuyas obras, pasarán a ser parte del patrimonio del museo.

Por otra lado, recibirán menciones especiales los artistas Andrea Barrios, con su obra: «Empaque»; Alejandro Gigli, por su obra «caja con negro»

y Sabina Liz Dragichevich, por «cumbres y valles».

La inauguración del Salón Nacional, que ya lleva 20 ediciones, será el inicio de un largo cronograma de actividades culturales que impulsará el Municipio a lo largo del año, además, se remarca que fueron más de 600 artistas, de todo el país, los que han presentado sus trabajos y que luego de un arduo trabajo del jurado, no sólo se llegó a la elección de los ganadores y menciones, sino también a la selección de las 50 obras que serán parte de la muestra.

Fuente: Gobierno de Junín