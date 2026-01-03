Rige la nueva configuración de estacionamiento tarifado unificado

Comenzó a regir la nueva configuración del mapa urbano regulado. El perímetro de exclusión ha sido rediseñado quedando delimitado por la Avenida San Martín en ambas manos, Quintana, Ramón Falcón, Coronel Suárez, Roque Vázquez, Ataliva Roca y Lavalle

El control del estacionamiento regirá de lunes a viernes en dos turnos: de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30, mientras que los sábados la actividad se limitará a la franja de 9 a 13.

Por otro lado informaron que los nuevos valores del servicio quedarán establecidos en la próxima ordenanza Fiscal Impositiva, y comenzarán a regir desde el mes de enero de 2026.

En cuanto a los pagos voluntarios por infracciones, los conductores tendrán un plazo de 60 días -no de 20 como hasta ahora- y que habrá importantes descuentos para quienes abonen dentro de las 48 horas inmediatas, lo que pasará a denominarse “Pago flash”.

Todos los residentes en la zona delimitada, que hayan realizado el trámite correspondiente en el municipio, estarán exceptuados del pago en la totalidad de la misma, y no solo en las cuadras anterior y posterior al domicilio certificado ante la comuna.