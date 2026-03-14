Impactante vuelco en la Ruta 5

Un automóvil protagonizó un impactante vuelco durante la mañana de este viernes en la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 62,500, en las inmediaciones del enlace con el Acceso Oeste.

El vehículo, un Renault Kwid, terminó completamente dado vuelta sobre la calzada, con las cuatro ruedas hacia arriba, una escena que generó sorpresa y preocupación entre los automovilistas que circulaban por ese sector de la ruta.

De acuerdo con la información publicada por larazondechivilcoy, el conductor perdió el control del rodado mientras transitaba por ese tramo, lo que derivó en el despiste y posterior vuelco. Las causas del siniestro aún no fueron establecidas y deberán ser determinadas.

A pesar de la espectacularidad del accidente y de los daños que sufrió el vehículo, el conductor logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones. Se trata de Marcos Oliva, de 33 años, domiciliado en la localidad de San Andrés de Giles.

Tras el hecho, el vehículo quedó ocupando parte de la calzada en el carril con dirección hacia Mercedes, por lo que se debieron extremar las precauciones en la zona.

Personal de la concesionaria vial intervino realizando tareas de señalización y asistencia al tránsito hasta concretar el retiro del automóvil. (Fuente: Mercedes Ya).

Fuente y foto larazondechivilcoy