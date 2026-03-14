Este domingo el peronismo de Junín define su conducción

Este domingo 15 de marzo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene ese domingo 15 elecciones internas para renovar autoridades partidarias en 17 distritos, ya que en el resto de los distritos las autoridades se definirán por lista única.

En la mayoría de los municipios donde habrá competencia se presentaron dos listas, cuyas boletas ya fueron oficializadas por la Junta Electoral. No obstante, en San Miguel, Junín y Lobería la disputa será más amplia, con tres espacios compitiendo por la conducción partidaria.

En Junín la contienda será entre tres listas: Unidad Peronista, encabezada por Fernando Burgos; Fuerza Peronismo, liderada por Cristina Tejo; y El Peronismo nos une, con Claudio Camilo al frente. Para esta elección se dispondrán 9 mesas de votación, todas ubicadas en una misma escuela de la ciudad.