Kicillof: “Con cada nueva escuela ratificamos nuestro compromiso de invertir en la educación de los bonaerenses”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°5 en el municipio de Villa Gesell, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Gustavo Barrera.

“En este contexto tan complicado, con un Gobierno nacional que está aplicando un ajuste feroz sobre la educación, la obra pública y las provincias, inaugurar este edificio escolar tiene para nosotros un valor mucho mayor”, sostuvo Kicillof y agregó: “Es el número 310 que ponemos en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires y viene a ratificar nuestro compromiso de seguir invirtiendo para que todos los pibes y las pibas puedan estudiar”.

En ese sentido, el Gobernador explicó: “Sabemos que nuestra sociedad está padeciendo las consecuencias de las políticas económicas de Milei. Aquí en Villa Gesell, como en toda la costa bonaerense, hemos atravesado una temporada de verano con muchos menos turistas que en años anteriores”. “Los negocios no dan más y el consumo interno está destruido porque no hay ningún tipo de protección del empleo y la producción nacional”, sostuvo.

A partir de una inversión de $1.785 millones, financiada a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el edificio cuenta con seis aulas, sala multimedios y de profesores, SUM, dependencias administrativas y patio. La nueva infraestructura -donde también funcionará la Escuela Profesional de Guardavidas del CEF N°150- permitirá que 378 estudiantes dejen de compartir espacio con la Escuela Primaria N°1.

Por su parte, Terigi remarcó: “Con mucho compromiso y grandes inversiones trabajamos para dar cumplimiento pleno a la obligatoriedad de la escuela en todos sus niveles y en cada rincón de la Provincia: lo hacemos porque sabemos que es el Estado quien debe garantizar el acceso a la educación para formar ciudadanos y prepararlos para el futuro”.

La institución cuenta además con “Aula Virtual”, un proyecto de la Asociación Civil Amigos Solidarios del Banco Provincia que conecta a escuelas mediante aulas tecnológicas para realizar actividades pedagógicas entre distintas instituciones.

“Hoy es un día muy especial para Villa Gesell: inauguramos un nuevo edificio para la secundaria y nos convertimos en el primer distrito en contar con aulas tecnológicas”, sostuvo Barrera y agregó: “Nada de esto hubiera sido posible sin un Gobierno provincial que se compromete, termina las obras y nos acompaña para que nuestros pibes estudien en las mejores condiciones posibles”.

Por último, Kicillof subrayó que “cuando vuelvan a hablarnos de la libertad, sepamos que no se trata de pagar y que se salven los que puedan, sino de garantizar que todos y todas tengan acceso a la educación, a la salud y al trabajo”. “Tenemos que seguir trabajando para que todas las familias bonaerenses puedan vivir con dignidad y, para eso, es fundamental contar con un Estado que acompañe y esté presente en los 135 municipios”, concluyó.

Durante la jornada, el Gobernador recorrió los avances de obra del nuevo Hospital Subzonal “Carlos Idaho Gesell”, que en su primera etapa contempla la puesta en funcionamiento de áreas de emergencia, guardia pediátrica y de adultos, y el laboratorio.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores, Ayelén Borda; el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; el director provincial de Consejos Escolares y Coordinación Institucional de la Dirección General de Cultura y Educación, Alejandro Perrone; el director de la institución educativa, Patricio Sánchez; funcionarios y funcionarias locales.