Bicicletas públicas: Fiorini realizó una prueba técnica de las unidades

Luego del anuncio de la instalación en la ciudad de un sistema de bicicletas públicas, Juan Fiorini realizó durante su recorrida por la Expoagro una prueba técnica de las unidades que próximamente formarán parte de ese nuevo servicio de movilidad urbana

Luego del recorrido que realizó utilizando las unidades, el intendente Juan Fiorini se mostró entusiasmado, y manifestó: “Aprovechamos hoy que venimos a Expoagro para subirme a las bicicletas y probarlas personalmente, hace algunos días hicimos el anuncio de que queríamos avanzar con un sistema de bicicletas urbanas para la ciudad, verlas personalmente, cómo funcionan, su estructura, es una sensación de entusiasmo, ya que muy pronto van a ser los vecinos juninenses quienes estar utilizándolas”.

“Hace tiempo que nuestro equipo de movilidad viene trabajando junto al equipo de SMOD y con Sebastián (Nocino) y su equipo para poder definir los puntos donde estarán las bicicletas, los recorridos y el formato del sistema que queremos implementar, todo esto se va a sumar a una serie de cambios e infraestructura que venimos desarrollando para mejorar la movilidad en Junín”, sostuvo sobre la propuesta.

Por su parte, Sebastián Nocino, representante de SMOD.io SAS, se mostró agradecido por el contacto directo con el Intendente, y señaló: “En primer lugar queremos agradecer al Gobierno de Junín y al intendente Juan Fiorini por la confianza en este proyecto, estamos muy contentos de poder impulsar iniciativas vinculadas a la movilidad sustentable, donde la bicicleta representa salud, libertad y una forma eficiente de trasladarse por la ciudad”.

Seguidamente, hizo hincapié en el trabajo articulado y comentó: “Venimos trabajando hace tiempo junto al equipo Municipal en toda la parte técnica del sistema, que incluye definir dónde estarán ubicadas las estaciones, cómo funcionará la operación del servicio y cuáles serán las características del sistema para los usuarios, es una labor muy positiva, estudiar a Junín y sus sectores nos pareció súper interesante, hay un vínculo que deja resultados positivos y seguimos avanzando, pronto el servicio público de bicicletas estará en la ciudad”.