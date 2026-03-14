Encuentran el cuerpo sin vida de una joven de 27 años en una vivienda de calle Lavalle

Una joven de 27 años fue encontrada sin vida este sábado alrededor de las 14 en una vivienda ubicada en calle Lavalle al 1550, en Junín.

El hecho es investigado por la Justicia con el objetivo de determinar en qué circunstancias se produjo el fallecimiento.

Según publica diariodemocracia, la víctima fue identificada como Marisol Solange Castillo. Según trascendió, el hallazgo habría sido realizado por su madre, quien dio aviso a personal policial.

Como primera medida se procedió a salvaguardar la escena hasta la llegada de una unidad de Policía Científica.

Por disposición del Dr. Martín Laius, se ordenó que una vez analizado el lugar se proceda la realización de una operación de autopsia.

La investigación tendiente a determinar las causas de la muerte es llevada adelante por personal de la DDI Junín.

Además se dispuso el traslado de los padres de la joven a dependencia policial donde permanecen a disposición del fiscal.

Es fundamental el resultado de la autopsia para establecer si se está frente a una muerte natural o violenta.

Foto junin24