Desarticulan una red que realizaba estafas inmobiliarias desde la cárcel de Junín

En el marco de una investigación llevada adelante por la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la Dra. Vanina Lisazo, y por el Juzgado de Garantías N° 3 del mismo Departamento Judicial, personal policial de Cibercrimen Junín llevó adelante múltiples allanamientos simultáneos que permitieron avanzar sobre una maniobra delictiva que operaba desde distintos puntos de la ciudad e incluso desde el interior de una cárcel.

Todo inició a partir de la denuncia de un vecino de Junín que había sido víctima de una maniobra de engaño mediante una falsa propuesta de alquiler realizada a través de redes sociales. A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la Sección de Investigaciones de Cibercrimen Junín, se logró reconstruir el circuito de comunicación utilizado por los autores, identificando líneas telefónicas, cuentas vinculadas y personas relacionadas con la operatoria.

Como resultado de dichas tareas investigativas, en la jornada de ayer se llevaron a cabo múltiples allanamientos en la ciudad de Junín, los cuales fueron ejecutados por personal de la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, contando con la colaboración de la División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV Bragado, efectivos de la Jefatura Departamental Junín (GTO Junín 1ra y GTO Junín 2da), personal de la EPDS Bragado (GTO Bragado), GAD Junín e Infantería Junín, desplegándose un importante operativo coordinado.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la Alcaidía N° 49, donde el personal policial irrumpió en el Pabellón 7, sector donde se encuentran alojados dos detenidos oriundos de la ciudad de Junín, quienes serían los principales autores de la maniobra investigada. Durante el procedimiento se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares y tarjetas SIM, elementos que habrían sido utilizados para llevar adelante las comunicaciones vinculadas a la estafa.

Asimismo, se realizaron allanamientos en distintos barrios de la ciudad. En el Barrio San Francisco, se procedió al allanamiento del domicilio de una femenina, donde se secuestró un teléfono celular y una tarjeta SIM de interés para la causa. En el Barrio Emilio Mitre, en otro domicilio allanado perteneciente a una femenina investigada, se procedió también al secuestro de un teléfono celular y una tarjeta SIM. Por su parte, en el Barrio San Antonio se llevó a cabo un tercer allanamiento en el marco de la misma investigación.

Todos los elementos secuestrados serán sometidos a pericias y análisis técnicos, a fin de profundizar la investigación, determinar la posible existencia de nuevas víctimas y establecer la extensión total de la maniobra delictiva.

Finalmente, todas las personas allanadas fueron notificadas de la formación de la causa por el delito de ESTAFA, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente, debiendo comparecer en sede judicial a los fines de prestar declaración indagatoria.

Fuente laverdad