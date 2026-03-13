Expoagro: Fiorini se mostró con Santilli y busca convertirse en el candidato a intendente de LLA en Junín

En el tablero político de la Cuarta Sección, los gestos valen tanto como los votos. El paso del intendente de Junín, Juan Fiorini, por Expoagro no fue una simple visita institucional; fue una declaración de intenciones. En una secuencia de fotos que sacudió la interna opositora, la imagen junto a Diego Santilli, ministro del interior y posible candidato a gobernador, se llevó todas las miradas locales, marcando el pulso de hacia dónde mira el jefe comunal para el futuro cercano.

El factor Santilli y la conexión nacional

La foto con "El Colo" no es casual. Santilli hoy funciona como uno de los puentes principales entre el PRO y la estructura de Javier Milei. Al recostarse sobre este sector, Fiorini envía un mensaje de alineación con el cambio de época. En Junín saben que la supervivencia política de cara a 2027 depende de no quedar aislados de la marea libertaria, y Santilli representa esa "pata peronista-PRO" que sabe amalgamar ambos mundos.

El primer gesto político de se acercamiento se dio con la incorporación de Rubén Lorio al equipo de gobierno. Al igual que lo hizo con la CC, la UCRy el GEN, sumarse al gobierno municipal implica subordinarse a la volutad de la dupla Petrecca - Fiorini. Es decir: LLA no tendrá candidato propio si se alía con Fiorini.