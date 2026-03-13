Petrecca defendió el cobro de tasas municipales y apuntó contra Milei: "La presión tributaria real no está en los municipios"

El intendente de Junín con pedido de Licencia, Pablo Petrecca, lanzó una dura ofensiva contra el relato libertario sobre las tasas municipales. Calificó la postura de La Libertad Avanza como una maniobra demagógica y recordó que el 95% de los impuestos que asfixian a los argentinos pertenecen a Nación y Provincia.

En un contexto de creciente tensión fiscal, el senador provincial calificó la cruzada de La Libertad Avanza (LLA) contra las tasas municipales como una "estrategia de marketing" diseñada para desviar la atención de la verdadera voracidad fiscal que emana de la Casa Rosada. En declaraciones a Bragado TV, Petrecca sentenció que de cada 100 pesos de presión tributaria, solo 5 corresponden a tasas municipales, evidenciando que el grueso de la presión fiscal corre por cuenta del Estado Nacional.

“De cada 100 pesos de presión tributaria, solo 5 pesos corresponden a tasas municipales. Más del 85% tiene que ver con impuestos nacionales y otra parte con impuestos provinciales”, explicó el legislador a ese medio.

El legislador defendió la autonomía de los distritos frente a lo que considera una avanzada demagógica de LLA que busca utilizar a los municipios como "chivo expiatorio" del ajuste nacional.

Esto se da luego que el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) en Junín iniciara una ofensiva legislativa para reducir la presión fiscal local, presentando proyectos específicos para eliminar tasas que consideran un obstáculo para la inversión y el empleo.

A su vez, la postura de Petrecca va en contra del espacio político al que quiere pertenecer, y que ahora comenzó a hacerse efectivo con la integración de dirigentes de LLA al municipio que conduce su cuñado, Juan Fiorini.