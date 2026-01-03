Petrecca en modo libertario: "Hoy empieza el camino de la libertad en Venezuela".

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, se expresó tras la detención de Nicolás Maduro y manifestó su apoyo a la comunidad venezolana.

“Se termina una etapa nefasta. Durante años, desde el PRO y desde el Municipio de Junín denunciamos y condenamos las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los regímenes de Chávez y Maduro”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “mientras el kirchnerismo los aplaudía, millones de venezolanos perdían derechos y se veían obligados a escapar de su país”.

“Sin dudas, hoy comienza el camino de la libertad en Venezuela”, concluyó.