Burrai y Salle, los primeros

El viernes pasado Sarmiento comenzó con la pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026 y estuvieron presentes los dos primeros refuerzos: Javier Burrai y Santiago Salle.

Con la mira puesta en el fin de semana del 24 de enero cuando el Verde visite a Argentinos Juniors por la primera fecha, Facundo Sava inició los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento y además de las dos primeras incorporaciones también estuvieron Jhon Rentería, Juan Manuel Insaurralde y Renzo Orihuela quienes finalizaban sus vínculos en diciembre por lo que seguramente haya un entendimiento para sus continuidades. Asimismo, Sergio Quiroga y Manuel Mónaco retornaron de sus préstamos y habrá que ver qué decisión toma el cuerpo técnico ya que ambos tienen contratos vigentes con el club; en tanto que Federico Paradela no inició los trabajos ya que tiene ofertas para salir a préstamo.

La pretemporada continuará en Junín y habrá amistosos en las semanas previas al debut en el certamen.

La lista: Thyago Ayala, Burrai, Danilo Monza, Yair Arismendi, Julián Contrera, Gabriel Díaz, Manuel García, Joel Godoy (lesionado), Gastón González (lesionado), Pablo Magnín (lesionado), Jonatan Gómez, Tomás Guiacobini, Insaurralde, Brandon Márquez, Agustín Molina, Mónaco, Santiago Morales, Orihuela, Quiroga, Rentería, Salle, Agustín Seyral, Jeremías Vallejos y Carlos Villalba.

Los refuerzos:

Salle (21 años) llega a préstamo desde Independiente donde debutó en 2023. Se desempeña como mediocampista derecho pero también puede jugar de extremo y en la última campaña fue parte del plantel de San Martín de San Juan donde disputó 15 partidos.

Burrai (35 años) retorna al club luego de su paso en la temporada 2016/17 en la que había tenido apenas siete encuentros como titular. El arquero nicoleño hizo una gran carrera en Ecuador, primero en Macará y más tarde en Barcelona, y en el 2025 regresó al país para jugar en Talleres, aunque tuvo poca participación.