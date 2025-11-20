Un detenido por estafa: Abonó una compra con un cheque "adulterado" por 3.200.000 pesos

Un hombre de 48 años fue detenido tras un allanamiento realizado en el marco de una causa por estafas y amenazas en contexto de violencia de género.

La denuncia había sido radicada por un comerciante de nuestra ciudad, quien manifestó que esta persona abonó una compra con un cheque falso por la suma de 3.200.000 pesos.

Según la información dada a conocer el cheque, que estaba “adulterado”, como otros correspondientes a compras efectuadas entre julio y agosto de este año por montos que van desde 1.900.000 hasta 2.900.000 pesos, pertenecientes supuestamente a distintas firmas y personas.

En todos los casos se entregó la mercadería y se emitieron facturas, pero los cheques no fueron presentados al cobro al detectarse la falsificación.

El detenido, a su vez, había sido denunciado por su ex pareja, una mujer de 33 años, por amenazas y violación de domicilio.