Jornada de inter-residencias clínicas en el Colegio de Médicos de Junín

El próximo jueves 27 de noviembre se realizará en el Auditorio del Colegio Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito VI en Belgrano 164 la Jornada de Inter Residencias Clínicas.

Participarán de la misma, profesionales de Junín y de todas las ciudades que componen el Distrito VI.

La modalidad será presencial y virtual. Aquellos profesionales que deseen participar pueden realizar la reserva e inscripción el mail: esem.colmed@gmail.com .

Distintas residencias que abarcan el Distrito VI se presentarán para resolver casos clínicos complejos en equipo.

La Jornada dará comienzo a las 14.30. Es organizada por la ESEM (Escuela Superior de Educación Médica) y forma parte de los distintos cursos y jornadas que realiza, a lo largo del año, el Colegio Médico de Junín,