Kicillof participó del cierre de la 6° edición del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves del cierre de la 6° edición del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Fue en el Goldencenter Eventos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de San Luis, Claudio Poggi; y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

En ese marco, Kicillof destacó: “Desde la provincia de Buenos Aires impulsamos un desarrollo con fuerte contenido federal y con equidad para todos y todas: sabemos que hay conflictos de intereses, pero estamos dispuestos a dar todos los debates para defender el bienestar de nuestro pueblo”.

“Ya conocemos el resultado de las políticas de ajuste y flexibilización que está aplicando el Gobierno nacional: más pobreza, más desigualdad y destrucción de las capacidades nacionales”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Estos programas son fundamentales para poner en valor las políticas públicas que promuevan el desarrollo: no alcanza con tener recursos naturales, necesitamos proteger la producción y el trabajo argentino para que el crecimiento no sea para unos pocos”.

El programa está destinado a jóvenes de entre 21 y 35 años con estudios terciarios o universitarios, quienes acceden a conversatorios, debates y un espacio para presentar acciones colaborativas con el fin de consolidar una Agenda Federal de Desarrollo. En ese marco, el proyecto seleccionado por el equipo bonaerense fue “Cordón Conectado”, una propuesta de política pública para intervenir y revertir las desigualdades comerciales de las familias productoras del cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata.

Estuvieron presentes también el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; sus pares de Industria y Pymes, Mariela Bembi; y de Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Ayelén Borda; y el director de coordinación en Consejo Federal de Inversiones, Nicolas Cevela.