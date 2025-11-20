Concejales radicales acompañarían la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto

Desde el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical manifestaron en las últimas horas predisposición para acompañar la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto, ya que entienden “que es una herramienta fundamental para el funcionamiento municipal y para brindar servicios eficientes a los vecinos”.

Sin embargo, reafirmaron los ediles que “nuestra responsabilidad institucional es analizar la propuesta con seriedad, equilibrio y rigor técnico, garantizando reglas claras y justas para todos los contribuyentes. En este sentido, queremos dejar planteadas algunas consideraciones centrales que creemos indispensables”, dijeron y pasaron a enumerar:

1. Bonificaciones o exenciones para empresas del Parque Industrial en la tasa de alumbrado público. Entendemos que la ordenanza debe contemplar alivios fiscales para las industrias radicadas en el Parque Industrial, acompañando la producción local y promoviendo la competitividad del sector.

2. Afectación del 100% de la Tasa Vial al mantenimiento de los caminos rurales. Actualmente solo se destina el 55%. Consideramos indispensable que la totalidad de lo recaudado se utilice para este fin, garantizando previsibilidad y una mejora efectiva en la red de caminos. Mas aún, a partir de la privatización del servicio.

3. Equilibrio entre administración y contribuyentes. No vamos a acompañar medidas que generen cargas desproporcionadas sobre familias, pymes e instituciones. Especialmente aumentos en las alícuotas de la tasa de seguridad e higiene que impactan directamente sobre el comercio y la producción local.

“La Unión Cívica Radical está dispuesta en acompañar todas aquellas decisiones que sean razonables y acordes a la realidad de los vecinos de Junín”, subrayaron desde el Bloque.

Fuente: UCR Junín