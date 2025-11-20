El municipio de Junín no publica los gastos en publicidad desde julio

El municipio de Junín, que en pocos días cambiará de conducción, continúia con su política de "esconder" los millonarios gastos en publicidad, en un año clave para el petrequismo. Es que justo en medio de la campaña que lo llevó a ser electo como senador, el municipio decidió no publicar más los gastos en publicidad.

Según pudo confirmar Junín Digital, las órdenes de compra no se publican en la web oficial del municipio, en la solapa "Transparencia", desde el mes de julio pasado. Coincide, justo, con los meses previos a darse la senaduría de Pablo Petrecca.

El 10 de diciembre próximo, asumirá como intendente de la ciudad el cuñado del actual jefe comunal. Se trata de Juan Fiorini, quien suele llevar el mando de la administración publicitaria a rajatabla en la ciudad.