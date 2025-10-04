Milei tuvo que suspender una caminata de campaña en Santa Fe por protestas

Javier Milei sigue sin poder hacer campaña electoral por las protestas sociales en los distritos que visita. Este sábado se vio frustrado su desembarco en Santa Fe por una manifestación en su contra que la Policía terminó reprimiendo con un saldo de cuatro detenidos.

La imposibilidad del Presidente para moverse en el territorio y cosechar apoyo en actos proselitistas se repite desde que tuvo que ser evacuado junto a su comitiva en Lomas de Zamora, antes del catastrófico saldo electoral bonaerense del 7 de septiembre.

La semana pasada tuvo otro desembarco fallido en Tierra del Fuego. Su recorrida se limitó a trasladarse del aeropuerto hasta la empresa Newsan y, desde allí, al hotel. No pudo caminar hasta el centro de la ciudad por protestas de los obreros y dio un discurso con megáfono en la puerta del hotel.

Las protestas de este sábado empezaron minutos antes que Milei llegara al hotel Los Silos, el punto desde el cual iniciaría la caminata. Las cámaras de televisión registraron forcejeos entre los opositores y personal de seguridad e, incluso, filmaron el momento en que los manifestantes destrozan los gazebos de los libertarios al grito de "La Patria no se vende"

El operativo de seguridad de este sábado fue coordinado entre Casa Militar, la custodia presidencial y la policía provincial. Impedido de caminar, Milei tuvo que improvisar un breve discurso desde el balcón del hotel -como hizo en Tierra del Fuego- y luego partió a Paraná, donde se encontró con Rogelio Frigerio, uno de los tres gobernadores con los que la Casa Rosada tejió una alianza electoral con lista única para las elecciones de octubre.

La dificultad del Presidente para hacer campaña ya había sido detectada por el gobierno cuando estalló el caso de las coimas de la Andis, que disparó el hit "Karina alta coimera" que ahora le repiten en cada lado que visita. El escándalo que involucra a Espert no hizo más que potenciar los problemas de los Milei para transitar por el país.

Fuente lapoliticaonlain