65 incendios en viviendas demandaron la intervención de los bomberos juninenses en 2025

Desde el cuartel de bomberos de Junín se dio a conocer las estadísticas del año que está a punto de concluir. Durante 2025 se debieron asistir a 65 casos de incendios en viviendas. El último de ellos fue este sábado 27 de diciembre a las 16.30 y ocurrió en un quincho ubicado en un inmueble de calle Hipólito Yrigoyen 976, jurisdicción de la comisaría Primera.

Cuando llegaron los bomberos el fuego ya había sido extinguido pero aún había mucha temperatura en la estructura del quincho de 10 metros por nueve metros aproximadamente. Además se contó con el apoyo de una unidad para realizar enfriamiento de la estructura.

Estadísticas 2025

A la mencionada, se suman 43 incendios de vehículos, 165 incendios de pastos, intervención en ocho accidentes viales y 221 intervenciones varias como rescate animal, pedido de colaboración entre otros, totalizando 502 intervenciones en lo que va del año.

Precisamente en este 27 de diciembre de 2025 el cuartel de bomberos de Junín cumple 79 años, habiendo sido creado un 27 de diciembre de 1946.