Se registraron varias aprehensiones en Junín, una por amenazar de muerte a su madre

Se registraron varias aprehensiones en el marco de los operativos preventivos en distintos barrios de la ciudad. Los mismos son planificados en las reuniones de coordinación que se llevan a cabo semanalmente entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Local. La puesta de los mismos tiende a fortalecer la presencia Policial en las calles, como así también con fines preventivos, en este último aspecto mediante la identificación de personas y vehículos.

Barrio Belgrano: Dos aprehendidos al intentar usurpar una vivienda

En horas de la tarde, tras rápido accionar de efectivos del Comando de Patrullas dispuestos con fines preventivos en dicho barrio de la ciudad permitió aprehender a dos sujetos de 18 y 24 años de edad, quienes mediante la utilización de una pala barretearon y rompieron el candado de puerta de acceso de una vivienda ubicada en calle JU B Justo al 400 aproximadamente con fines de usurparla. Los mismos fueron trasladados a sede de Comisaría Segunda por el delito de DAÑO Y USURPACION y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Intentó sustraer una moto y fu aprehendido}

En horas de la madrugada, efectivos del Comando de Patrullas fueron alertados por dos sujetos que podrían estar sustrayendo en Barrio Foetra. Tras acudir inmediatamente a dicha zona ya que se encontraban realizado recorridas preventivas observan por calle Irlanda a dos sujetos en dos motos, los cuales al advertir la presencia Policial se dan raudamente a la fuga, iniciándose una persecución por varias calles, siempre con el apoyo de operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo del Gobierno Local. logrando la aprehensión de uno de estos, de 15 años de edad en calles Rioja y R Sáenz Peña, procediéndose al secuestro de motocicleta marca Keller 110 cc, la cual efectivamente había sido sustraída de una de las torres del barrio Foetra momentos arribó al lugar el personal Policial. Respecto al restante sujeto logró darse a la fuga. El menor aprehendido fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de ROBO AGRAVADO DE MOTOCICLETA DEJADA EN VIA PUBLICA y puesto a disposición de la Justicia.

Amenazo de muerte a su madre y fue aprehendido

Efectivos del Comando de Patrullas, en horas de la mañana, procedieron en un domicilio de calle Gardel inmediaciones con calle Rivadavia a la aprehensión de un sujeto de 23 años de edad, el cual amenazara de muerte a su madre delante de los uniformados. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de AMENAZAS y fue puesto a disposición de la Justicia.

Recuperan motocicleta sustraída

Efectivos del Comando de Patrullas, en horas de la noche realizando patrullajes de saturación en barrio Alte Brown fueron comisionados a calle Paraguay e/ Betancourt y Chávez, a raíz de hallarse allí una motocicleta en estado de abandono. Al arriban los uniformados observan la presencia de una motocicleta Honda 110 cc, sin plásticos, ni chapa patente, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que la misma posee pedido secuestro activo de fecha 22 cte, en el marco de causa caratulada HURTO, a requerimiento de la UFI 6 de Junín. Se procedió al secuestro de la misma en la urgencia y fue trasladada a sede de Comisaría Segunda a los fines de cumplimentar con los recaudos legales correspondientes.

Realizaba picadas en auto en avda Circunvalación y al ser interceptado se constató que las chapas patentes no pertenecían al rodado

En horas de la madrugada, efectivos del Comando de Patrullas procedieron en calles Arenales y Villegas a la interceptación de un vehículo Volkswagen Golf guiado por un sujeto de 19 años de edad, ello a raíz de que el mismo se hallaba realizando picadas en avenida de Circunvalación. Tras ser identificado el conductor, el cual no registró impedimento alguno Si se estableció que las patentes que tenía colocadas no correspondían al vehículo interceptado, ya que tras ser consultado el sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín, dichas patentes corresponden a un vehículo Volkswagen. Por lo que se procedió al secuestro de rodado, el cual fue trasladado a sede de Comisaría Primera iniciándose actuaciones por AVERIGUACION DE ILICITO quedando a disposición de la Justicia.

Menor de 13 años aprehendido con varias armas blancas en su poder

Efectivos del Cuerpo de Bici Policías afectados a tareas preventivas en zona céntrica, procedieron en horas de la noche en Av. san Martin y R. S. Peña a la aprehensión de un menor de 13 años de edad, tras establecerse que el mismo llevaba oculta entre sus ropas varias armas blancas, incluso una de ella de fabricación casera (hierro con punta). El mismo fue trasladado a sede Policial por INFRACCION ARTICULO 43 LEY 8031 y puesto a disposición de la Justicia.

Intentó EN BARRIO FATIMA UN SUJETO FUE APREHENDIDO MOMENTOS INTENTABA COMETER UN ILICITO EN UNA VIVIENDA

En horas de la tarde, efectivos del Comando de Patrullas, procedieron en una vivienda de calle Alemania al 350 aproximadamente del Barrio Fátima a aprehender a un sujeto, el cual había ingresado con fines delictivos, ello previo saltar un portón.

El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de HURTO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO EN GRADO DE TENTATIVA y fue puesto a disposición de la Justicia.

Agredió a su pareja y quebrantó el beneficio de arresto domiciliario

Tras tomarse conocimiento sobre el ingreso al Hospital local de una mujer de 46 años de edad con lesiones en pecho y rostro, interviniendo rápidamente personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia lográndose establecer que la misma había sido agredida físicamente por su esposo con un destornillador. Tras ello y en un trabajo en conjunto con la UFI N° 6 con injerencia en las actuaciones, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda se dirigen al domicilio en donde este sujeto se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en el marco de una causa caratulada TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN, por lo que al llegar a la vivienda juntamente con efectivos del Grupo Motorizado SASU establecen que el mismo no se hallaba allí. Continuando con las tareas tendientes a dar con el mismo, se logra establecer que este podría hallarse en una finca ubicada en calle Camino del Resero al 1300 aproximadamente. Al arribar al lugar los uniformados avistan al mismo debajo de una plantas existentes en el lugar, el cual emprenda fuga a pie por terrenos lindantes procediéndose a la aprehensión del mismo tras una breve persecución. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de LESIONES AGRAVADAS POR EL VINCULO por el quebrantamiento de arresto domiciliario que tenía como beneficio.

Quebrantó medidas cautelares l ingresar a la vivienda de su ex pareja

En horas del mediodía efectivos del Comando de Patrullas procedieron en dicho barrio a la aprehensión de un sujeto de 20 años de edad el cual se hallaba en el interior de la vivienda de su ex pareja, una mujer de 25 años de edad con quien posee medidas cautelares dispuestas por la justicia. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de DESOBEDIENCIA y puesto a disposición del magistrado interviniente.

Causó desorden en estado de ebriedad

En horas de la mañana, efectivos del Comando de Patrullas, procedieron en capitán Vargas y Gandini a la aprehensión de un sujeto de 43 años de edad, el cual se hallaba allí en estado de ebriedad, ocasionando desorden y alterando el orden público. El mismo fue trasladado a Comisaría Primera por INFRACCION ARTICULOS 72 Y 74 LEY 8031 y puesto a disposición de la Justicia.