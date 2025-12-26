Ola de calor: Temperaturas extremas que podrían alcanzar los 39° para Año Nuevo y el inicio de 2026

Mientras se acercan las celebraciones de fin de año y muchos bonaerenses empiezan a planificar cenas, viajes cortos o encuentros al aire libre, el calor empieza a hacerse sentir con fuerza en buena parte de la provincia de Buenos Aires. El cierre de 2025 y el arranque de 2026 llegarán con jornadas bien veraniegas, sol protagonista y temperaturas que irán en aumento día tras día.

En ese contexto, el pronóstico anticipa que el calor no solo será persistente, sino que se intensificará hacia Año Nuevo y los primeros días de enero, especialmente en el centro y norte bonaerense. La combinación de mínimas altas y máximas cada vez más elevadas podría convertir este período en el primer episodio de calor extremo de la temporada.

El cierre de diciembre y el inicio del nuevo año estarán marcados por un patrón meteorológico típico del verano, con alternancia de vientos, jornadas mayormente soleadas y valores térmicos en ascenso. Los modelos anticipan que el calor se intensificará hacia el 31 de diciembre y los primeros días de enero.

Durante este período, el Servicio Meteorológico Nacional y Meteored advierten sobre la posibilidad de que se cumplan los criterios para declarar la primera ola de calor de la temporada 2025/2026 en Buenos Aires.

Panorama general: calor en aumento hacia fin de año

Para este viernes 26, se prevé la continuidad del buen tiempo en gran parte del AMBA y la provincia, con rotación de vientos al noreste y un marcado ascenso de las temperaturas. Las máximas oscilarán entre 34 y 35 °C, en una jornada mayormente soleada.

El sábado 27 llegará un débil frente frío que provocará lluvias y tormentas aisladas, especialmente durante la madrugada y la mañana. El fenómeno será de rápido desplazamiento y el tiempo mejorará hacia el mediodía. Pese al ingreso de aire más fresco, las temperaturas volverán a subir con fuerza por la tarde, con máximas de 35 a 36 °C, impulsadas por vientos del sudoeste.

Para el domingo 28, con la rotación del viento al este, se espera una moderación térmica, cielo algo a parcialmente nublado y máximas más contenidas, cercanas a los 31 °C.

Año Nuevo bajo temperaturas extremas

A partir del lunes 29, el escenario vuelve a cambiar. El viento rotará nuevamente al noreste y luego al norte y noroeste, generando un nuevo y marcado aumento de las temperaturas que se extenderá durante varios días consecutivos.

En este período se prevén:

Mínimas elevadas, entre 23 y 26 °C

Máximas muy altas, de 34 a 37 °C, con tendencia en ascenso

El pico de calor se daría el miércoles 31 de diciembre, cuando los modelos anticipan hasta 39 °C de máxima en sectores del centro y norte bonaerense. Además, el sábado 3 de enero la temperatura volvería a ubicarse cerca de los 38 °C, manteniendo condiciones de calor extremo en los primeros días de 2026.

¿Se viene la primera ola de calor de la temporada?

De confirmarse este pronóstico, el territorio bonaerense atravesaría la primera ola de calor oficial del verano 2025/2026. Según los criterios del Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno se declara cuando se registran al menos tres días consecutivos con:

Temperaturas mínimas superiores a 22 °C

Temperaturas máximas superiores a 32,3 °C

Las previsiones actuales cumplen con esos umbrales, especialmente entre el lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre, por lo que el evento podría quedar oficialmente registrado.

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante este escenario, se recomienda:

Mantener una hidratación constante

Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día

Priorizar ambientes ventilados o climatizados

Prestar especial atención a niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas

El inicio de 2026 estará marcado por un verano que empieza a mostrar toda su intensidad, con jornadas de calor persistente que podrían extenderse más allá de la primera semana del año.