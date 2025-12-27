Sarmiento parece haber encontrado a un entrenador que inspira confianza en el círculo cercano y también en el lejano. Logró revertir el semblante del plantel pero del mismo modo generó confianza en dirigentes e hinchas y al cabo terminó cumpliendo el objetivo. Cierto, muy cierto. Cumplió el objetivo.

Pero más allá de lo que pueden decir los números y las estadísticas, Sava es un técnico que, además, une. Hubo otro tiempo en el que la grieta dominaba las tribunas; sin embargo, el técnico parece acercar a los dos extremos de pensamiento.

En cuanto al juego, formateó un equipo con la ambición de ganar en cualquier cancha sin dejar de tener los (considerables) recaudos necesarios a la hora de recuperar la pelota. En esa lógica tuvo buenos y malos partidos; hubo juegos en los que fue dominado y otros en los que fue dominador pero logró su cometido de estar siempre con posibilidades de ganar. Una muestra fue la victoria en el Monumental en la que se vio superado, en la que le costó llegar al área rival aunque no dejó de tener entre ceja y ceja el arco de enfrente y esa idea fija le permitió a Morales Bravo ir a buscar una pelota que en otro momento de desconfianza hubiese descartado o dado por perdida.

Sava une y no solo por su mirada sobre el juego. Aun tomando decisiones difíciles -como las de separar a algún jugador por actitudes que no se corresponden con la pertenencia a un grupo-, lo que hace precisamente es eso: acorazar al grupo aislando el potencial peligro, incluso cuando el que sale es titular y con una riquísima trayectoria. El “nosotros” antes que el “yo”, diría el sabio Alejandro Sabella.

Sava une con los de abajo. Hemos sabido de otros cuerpos técnicos que apenas le decían “hola” a los entrenadores de divisiones menores y se sacaban la foto a fin de año. Acá, la intención parece ser la inversa: pasar a un segundo plano la exposición y conocer la forma de trabajar de las categorías más cercanas a Primera con el objetivo de entender de qué manera llegan los chicos al plantel superior y retroalimentarse con esa información para convertirla en un círculo virtuoso.

Sava une con los medios. No se enoja ni pelea con los periodistas, explica. Estando o no de acuerdo, explica. Respeta la labor del que pregunta y expone sus ideas con naturalidad. Con la naturalidad de quien está convencido de lo que piensa y dice.

Sava une, acaba de lograr el objetivo de mantener la categoría y además estuvo a punto de clasificar al equipo a los octavos de final. Queda una pretemporada, una parte importante del plantel que ya conoce, un mercado de pases que siempre es complicado y la ilusión intacta que por fin el Verde tenga un año pensando en otra cosa que no sea el descenso.

Por: Federico Galván.

Foto: Mariano Morente.