Profundo dolor por el fallecimiento de Margarita Elena Gual, fundadora de Clínica Centro

Este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Margarita Elena Gual, fundadora de la Clínica Centro.

"Su visión, compromiso y vocación de servicio dieron origen a un proyecto que, a lo largo de más de 50 años, acompañó a miles de familias y se convirtió en un espacio de cuidado, trabajo y pertenencia para generaciones de profesionales y colaboradores", se expresó en las redes sociales.

Y agregaron: "Acompañamos con respeto y afecto a su familia y seres queridos en este momento, y honramos su legado, que seguirá vivo en cada rincón de la Clínica y en los valores que forman parte de ella".