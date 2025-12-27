Choque frontal en la Ruta 3: Murió una pareja y sobrevivió su hija de 13 años

Un choque frontal entre dos camionetas en la Ruta 3, a la altura de Las Flores, causó la muerte de dos personas oriundas de Berisso y dejó dos heridos, entre ellos una adolescente. El siniestro ocurrió este sábado por la mañana y es investigado por la Justicia.

El siniestro vial se produjo cerca de las 7, entre los kilómetros 226 y 228 de la traza que atraviesa la provincia de Buenos Aires, según informaron fuentes policiales. Por causas que aún se intentan establecer, una Renault Kangoo y una Volkswagen Amarok colisionaron de frente

Según informó Infobae, como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del utilitario Renault Kangoo, identificado como Eduardo Basilio Diaduch, murió en el lugar. La acompañante que viajaba en el mismo vehículo, Cecilia Sosa, también perdió la vida de manera instantánea.

En la Renault Kangoo viajaba además una adolescente de 13 años, quien sobrevivió al impacto pero sufrió heridas de consideración. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Las Flores para recibir atención médica. Ese medio reportó que la familia es oriunda de la ciudad bonaerense de Berisso.

Fuerte choque frontal y muerte en Ruta 3

La conductora de la Volkswagen Amarok fue identificada como Caro Márquez Eloy, de nacionalidad extranjera, con DNI argentino y domicilio en la ciudad de Olavarría. La mujer también fue derivada al Hospital de Las Flores, donde se constató que se encontraba herida, aunque fuera de peligro.

Tras el choque, en el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Cacharí y de Las Flores, personal de la Policía Vial, agentes de Corredores Viales y equipos médicos, que realizaron tareas de rescate, asistencia y prevención.

Como consecuencia del operativo, la Ruta Nacional 3 permaneció cortada al tránsito hasta alrededor de las 11 de este sábado. Una vez finalizadas las tareas, la traza fue liberada y la circulación se normalizó.

Las causas del accidente aún no fueron determinadas. La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores y la causa fue caratulada, en principio, como doble homicidio culposo.