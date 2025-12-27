Así quedó el calendario escolar: cuándo empiezan y terminan las clases en PBA

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario escolar 2026, de manera que ya se sabe qué día deberán volver a las aulas los chicos tras las vacaciones de verano, cuál será el último día de clases del año próximo, y también cuándo tendrá lugar el receso invernal.



Las autoridades destacaron que el calendario para 2026 “garantiza un total de 190 días de clases, reafirmando el derecho a la educación y la previsibilidad para las comunidades educativas”.



En este cálculo, por supuesto, no están considerados los eventuales días de paro de docentes y/o trabajadores no docentes, ni las posibles suspensiones de clases en escuelas particulares por cuestiones de infraestructura, que se dieron en años previos.



Con el esquema oficializado hoy, y que fue aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación, se fija como día de inicio de clases para casi todos los niveles educativos el 2 de marzo de 2026.



Esta fecha de largada vale para la educación primaria y secundaria, para la educación técnica y artística y para los centros de educación física.



En tanto, los centros de formación profesional arrancarán una semana más tarde, el 9 de marzo.



La educación superior tendrá su posta de largada una semana después, el 16 de marzo.



En cuanto a las vacaciones de invierno, tendrán lugar entre el 20 y el 31 de julio en todos los niveles. Para esas fechas se prevé una panoplia de ofertas recreativas y turísticas orientadas a los niños, aunque también sea el receso para el nivel superior y formación profesional.



En tanto, la educación superior será la primera en ponerle fin al año educativo, con el 27 de noviembre de 2026 como fecha de cierre.



Luego, el 18 de diciembre, concluirán las clases en la educación de formación profesional.



Finalmente, en las escuelas primarias y secundarias y el resto de los niveles, las clases terminarán el 22 de diciembre, según el calendario escolar fijado por la Provincia.