Detectan y sancionan infracciones por uso de pirotecnia sonora a partir de las cámaras de seguridad

En el marco de las fechas estivales y tal como estaba previsto en el cronograma de trabajo, el Gobierno de Junín intensificó los operativos de control vinculados al uso, la venta y la comercialización de pirotecnia, con especial énfasis en la prohibición de la pirotecnia sonora. “Junín cuenta con normas claras y un trabajo sostenido en materia de concientización y control, porque sabemos que el uso de pirotecnia sonora afecta a muchas personas y a los animales, y como Estado tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la ley”, expresó el intendente de Junín, Juan Fiorini, tras recorrer el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) junto al secretario de Seguridad.

Cabe recordar que en la ciudad se encuentra vigente una ordenanza municipal que regula estrictamente el uso de pirotecnia, en concordancia con la legislación provincial, la cual prohíbe la comercialización y utilización de pirotecnia sonora. En este marco, el Municipio viene desarrollando un operativo integral que incluye tareas preventivas, controles en puntos de venta, seguimiento a partir de denuncias vecinales y análisis de imágenes del sistema de monitoreo, avanzando además con la aplicación de infracciones y sanciones a quienes incumplen la normativa, un esquema que continuará activo durante los festejos de Año Nuevo.

En ese contexto, el intendente Juan Fiorini, se hizo presente en el Centro de Operaciones y Monitoreo, donde se centraliza el monitoreo urbano y se lleva adelante el seguimiento posterior a las celebraciones, allí observó las diferentes situaciones ocurridas, y manifestó: “Luego de los festejos de Navidad, se detectaron situaciones de uso indebido de pirotecnia sonora a partir de imágenes captadas por las cámaras municipales y denuncias recibidas al 147, lo que derivó en la correspondiente identificación de infractores y la labranza de actas, esto ya lo habíamos anunciado y accionamos en esa línea”.

“Junín cuenta desde hace años con ordenanzas y marcos normativos que buscan proteger la salud de las personas, el bienestar de los animales y la convivencia durante las celebraciones, es importante que esas normas no queden solo en el plano declarativo, sino que se traduzcan en acciones concretas por parte del Estado”, remarcó en relación al trabajo que se viene desarrollando desde el Municipio con la decisión política de sostener una política pública clara en materia de control de pirotecnia.

Por último, el Jefe Comunal explicó que “el trabajo se lleva adelante de manera integral, combinando tareas de concientización, prevención y control efectivo, además el sistema de monitoreo del Municipio cumple un rol clave, ya que permite actuar antes, durante y después de las festividades, identificar situaciones de incumplimiento y avanzar con las sanciones correspondientes, las normas están para cumplirse y desde el Municipio vamos a hacerlas respetar”.

Por su parte, Mario Olmedo, secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, brindó detalles sobre la planificación prevista para los próximos días y el balance del operativo desplegado: “Estamos analizando cada uno de los casos que identificamos, todo el trabajo se mantiene una articulación permanente con la Delegación de Explosivos de Junín, y tras una reunión con el subcomisario Germán Jáuregui, dispusimos operativos diarios, principalmente en horario vespertino, destinados a inspeccionar tanto los lugares de venta como los domicilios denunciados por los vecinos”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “las denuncias recepcionadas a través del sistema de Atención Ciudadana 147 y por redes sociales son verificadas y contrastadas con las imágenes del COM, en todos los casos en los que se constata una infracción, se procede al decomiso del material no permitido y a la aplicación de las sanciones correspondientes, recordemos que la normativa alcanza tanto a quienes comercializan pirotecnia prohibida como a quienes hacen uso indebido de la misma”.

“Llamamos una vez más a la responsabilidad y a la convivencia respetuosa, el cumplimiento de las ordenanzas y leyes vigentes es fundamental para garantizar celebraciones seguras, cuidar la salud de la comunidad y promover el bienestar de todos los vecinos”, concluyó afirmando que los operativos van a intensificarse tras las situaciones ocurridas en Navidad.