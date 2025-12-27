Se conmemoraron los 198 años de Junín con un acto oficial

En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, el Gobierno de Junín llevó adelante el acto protocolar por los 198 años del Partido, que tuvo lugar en la plazoleta donde se emplaza el busto del Comandante José Bernardino Buenaventura Escribano, fundador del Fuerte Federación. “Celebrar estos 198 años es honrar nuestra historia, reconocer a quienes construyeron este Junín y renovar el compromiso de seguir trabajando juntos por la ciudad que queremos”, declaró el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, en el marco de una ceremonia que convocó a autoridades y vecinos.

El encuentro contó también con la presencia del senador provincial Pablo Petrecca, la diputada Valeria Arata, además de representantes de instituciones intermedias, concejales, legisladores, funcionarios del Ejecutivo municipal, fuerzas de seguridad, autoridades educativas, gremiales y eclesiásticas de los distintos credos, integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana, sociedades de fomento y colectividades. Como es tradición en este tipo de actos, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar Curupaytí del Grupo de Artillería 10, y se realizó la colocación de ofrendas florales en homenaje al Comandante Escribano.

Al inicio del acto, el periodista Roberto Torres ofreció una sentida reseña histórica que invitó a reflexionar sobre los orígenes de la ciudad y el espíritu de quienes dieron inicio a la epopeya juninense, y bajo la mirada simbólica del busto del Comandante Escribano, Torres destacó: “La historia de Junín deja de ser un relato lejano para convertirse en presencia viva, recordando a los 203 primeros pobladores que, en diciembre de 1827, comenzaron a forjar el Fuerte Federación, germen de la ciudad actual”.

En su alocución, el periodista también puso en valor a los hombres y mujeres que, frente a contextos adversos y enormes dificultades, sostuvieron el crecimiento de la comunidad con esfuerzo, visión y perseverancia, contando que “desde los primeros asentamientos, pasando por la restauración del fuerte y el posterior impulso del ferrocarril, la identidad juninense se construyó a partir de la tenacidad colectiva, un espíritu que atraviesa generaciones y que sigue proyectando a la ciudad hacia el futuro”.

Al tomar la palabra para cerrar el acto, el intendente de Junín, Juan Fiorini, destacó el profundo significado que tiene Junín como comunidad viva y en permanente transformación: “La ciudad no es solo un nombre o un punto geográfico, sino el reflejo de su gente, de sus instituciones, de los barrios, los comercios, los clubes, el sector agropecuario, las fuerzas de seguridad y los trabajadores municipales que día a día aportan para que Junín siga creciendo y sea motivo de orgullo para todos”.

“Desde aquellos primeros pobladores hasta la actualidad, Junín siempre se caracterizó por la unión en los momentos difíciles y por la capacidad de pensar en conjunto, lo que permitió avanzar hacia una ciudad con más servicios, infraestructura, tecnología y oportunidades para sus vecinos”, subrayó haciendo referencia a la importancia del trabajo colectivo y del fortalecimiento institucional como pilares del desarrollo local.

Finalmente, el Jefe Comunal convocó a toda la comunidad a seguir construyendo el Junín del futuro “con una mirada puesta en el largo plazo y en la cercanía del bicentenario, los invito a tomar decisiones con responsabilidad, diálogo y vocación de consenso, valorando lo realizado por quienes antecedieron y asumiendo el compromiso de continuar ese camino, se trata de tomar la posta y seguir construyendo, juntos, el Junín del mañana”.

