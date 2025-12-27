Un hombre fue aprehendido por amenazas con arma de fuego

Un sujeto de 26 años fue aprehendido por efectivos policiales de la DDI Junín por el delito de Amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego.

La denuncia fue hecha por otro hombre, quien refirió que el sujeto se acercó en dos oportunidades exhibiendo un arma. Se dispuso un allanamiento en el domicilio del implicado, luego del análisis de cámaras de seguridad, tareas de investigación e identificación del autor del hecho.

Asimismo, se secuestraron dos vehículos involucrados en el acto: Peugeot 207 y Toyota Hilux. En la causa intervino la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial de Junín.