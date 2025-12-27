Junín se prepara para celebrar este fin de semana sus 198 años

La ciudad se prepara para recibir el 198º aniversario, desde el Gobierno de Junín se invita a vecinos y vecinas a participar del acto oficial y de las distintas actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante el fin de semana, con propuestas abiertas, gratuitas y pensadas para toda la familia. Las celebraciones comenzarán el sábado 27 de diciembre por la mañana con el acto protocolar y continuarán el domingo 28 con una jornada festiva que incluirá música en vivo, espectáculos artísticos, emprendedores y múltiples intervenciones culturales en el centro de la ciudad.

Cabe destacar que se trata de una fecha emblemática para la historia juninense, que busca no solo rendir homenaje a los orígenes de la ciudad, sino también poner en valor la identidad local, la cultura y el trabajo de artistas e instituciones que forman parte activa de la comunidad.

El acto oficial se llevará a cabo el sábado 27 a las 9 horas, en la intersección de avenida San Martín y Comandante Escribano, donde se encuentra el busto que homenajea al fundador del Fuerte Federación, origen del actual Partido de Junín. La ceremonia estará encabezada por el intendente Juan Fiorini, quien brindará palabras alusivas al momento histórico, y contará además con la entonación del Himno Nacional Argentino y la tradicional ofrenda floral en honor al Comandante José Bernardino Buenaventura Escribano.

Como es habitual, la invitación al acto protocolar se extiende a instituciones civiles e intermedias, autoridades educativas y legislativas, concejales, gremios, fuerzas de seguridad, representantes de los distintos credos, fomentistas y vecinos en general. También participará la Banda Militar Curupaytí, aportando el marco solemne a la conmemoración.

Las celebraciones continuarán el domingo 28 de diciembre a partir de las 19 horas sobre calle Roque Sáenz Peña, entre 25 de Mayo y Lebensohn, con una gran propuesta cultural y recreativa al aire libre. A partir de las 21 horas, los shows musicales se desarrollarán en el escenario central ubicado en cercanías de la Fuente del Milenio, con el cierre a cargo de Las Morochas.

Durante la noche pasarán por el escenario la Banda Municipal Juan P. Oviedo, Alfredo y Mercedes Farías, el coro Aires de Música, el grupo Ay Amor con su homenaje a Leo Mattioli y el campeón provincial de malambo Matías Gallardo. Además, a lo largo de la calle Sáenz Peña se desplegará un variado circuito de actividades y propuestas para todas las edades, con intervenciones de arte callejero, juegos infantiles, payasos, stand de glitter, danzas árabes, españolas y folclóricas, milonga, talleres de cerámica e ilustración y un paseo de emprendedores.

También participarán distintas instituciones y agrupaciones locales como la Agrupación Retro TC Junín, el Auto Moto Club, la Asociación de Parapentes y Vientos del Noroeste, consolidando un festejo integral que celebra la historia, la identidad y el presente de Junín.

CRONOGRAMA JUNÍN DE FIESTA

-Cuadra 1 (Saavedra, entre Lebensohn y Arias): Agrupación TC Retro Junín y Auto Moto Club.

-Cuadra 2 (Sáenz Peña, entre Arias y Gandini: Asociación de Parapentes Junín, Vientos del Noroeste, Medio Ambiente, stand de glitter y espejo mágico.

-Cuadra 3 (S. Peña, entre Gandini y R. E. de San Martín): show de beatbox & freestyle con ukelele, exhibición de moda reciclable, show breaking & popping, Nueve Ochenta New Rock, show musical “A nadie le importa”.

-Cuadra 4 (S. Peña, R. E. San Martín e Yrigoyen): encuentro con personajes animados, MUMA, Tono Local, MAJ, juegos inflables y camas elásticas, payasos con globos, show de Gaffito y Dientito.

-Cuadra 5 (S. Peña, entre Yrigoyen y Pellegrini): clase de milonga con Gustavo Suárez, taller de cerámica con Florencia López y de ilustración con Esteban Ocampo.

-Cuadra 6 (S. Peña, entre Pellegrini y 25 de Mayo): Escuela de Danzas Españolas de Vilma Portela, Ballet Achalay de Gonzalo Rosello, IDAM Instituto de Danzas Árabes.

-Plaza Veteranos de Malvinas: paseo de emprendedores y la banda de folclore “La Tradicional”.

Fuente: Gobierno de Junín