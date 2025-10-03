¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El psicólogo Juan Cruz Arostegui dará una charla en la Biblioteca Popular "Juan B. Justo"

El profesional desarrollará el tema “De la locura hacia el concepto de salud mental. Una historia de transformaciones”

Por Redacción

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 23:25

La Biblioteca Popular Juan B. Justo, junto a Casa del Pueblo Asociación Civil y El Cooperatorio, espacio de enseñanza, lugar de prácticas y teoría, invitan a la comunidad a participar de una charla abierta titulada “De la locura hacia el concepto de salud mental. Una historia de transformaciones”, a cargo del psicólogo Juan Cruz Arostegui.

El profesional hablará sobre el tema "De la locura hacia el concepto de salud mental. Una historia de Transformaciones", esté sábado 4 a las 19 en Pellegrini 74.

La propuesta busca recorrer la evolución histórica de la mirada sobre la locura y la salud mental, desde sus primeras conceptualizaciones hasta las transformaciones actuales. Se abordarán los cambios culturales, sociales y científicos que fueron modificando la forma de pensar, tratar y acompañar la salud mental a lo largo del tiempo.

El encuentro está destinado a todo público interesado en reflexionar sobre cómo se construyen los sentidos y prácticas en torno a la salud mental, ofreciendo un espacio de diálogo abierto y participativo.

La entrada será libre y gratuita. 

