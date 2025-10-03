El psicólogo Juan Cruz Arostegui dará una charla en la Biblioteca Popular "Juan B. Justo"

La Biblioteca Popular Juan B. Justo, junto a Casa del Pueblo Asociación Civil y El Cooperatorio, espacio de enseñanza, lugar de prácticas y teoría, invitan a la comunidad a participar de una charla abierta titulada “De la locura hacia el concepto de salud mental. Una historia de transformaciones”, a cargo del psicólogo Juan Cruz Arostegui.

El profesional hablará sobre el tema "De la locura hacia el concepto de salud mental. Una historia de Transformaciones", esté sábado 4 a las 19 en Pellegrini 74.

La propuesta busca recorrer la evolución histórica de la mirada sobre la locura y la salud mental, desde sus primeras conceptualizaciones hasta las transformaciones actuales. Se abordarán los cambios culturales, sociales y científicos que fueron modificando la forma de pensar, tratar y acompañar la salud mental a lo largo del tiempo.

El encuentro está destinado a todo público interesado en reflexionar sobre cómo se construyen los sentidos y prácticas en torno a la salud mental, ofreciendo un espacio de diálogo abierto y participativo.

La entrada será libre y gratuita.