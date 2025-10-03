Este domingo, la Casa Popular y Cultural Dante Balestro celebra sus 20 años

Este domingo 5 de octubre, desde las 15 en General Paz 775 se estará celebrando el natalicio del referente cultural y social Dante Balestro, nacido un 05 de octubre de 1912 en la ciudad de Junín.

" Daremos homenaje a su legado y a la vez, se festejaran los veinte años de la casa que da su nombre: Casa Popular y Cultural Dante Balestro", destacaron desde el centro cultural del barrio Belgrano.

En estos veinte años de actividad social y cultural se llevará a cabo música en vivo, poesía, teatro, danza, malabares, muestra de los talleres de la casa, pista de baile tango y bachata, exposición de arte y fotografía. La entrada es libre y gratuita, abierta a toda la comunidad de Junín para celebrar este acontecimiento, habrá servicio de cantina.

Artistas a participar:

Música en vivo: Andrés Dillon - Las Chicas del Folk - El mar de la lente - DJ 937 - Mateo Falcon - Diana Divaga 2D - Anastasio Acústico - Andrés Pastorino y Armandito Álvarez

Poesía: Rapsodia Poética.

Clase abierta de Danza + Impro por Sofi Medina y Clase abierta de Bachata por Hugo Gimenez. Pista de Tango abierta organizado por “Tango en La Plaza”.

Intervenciones escénicas: “Teatro cara a carta” por los estudiantes del primer año de Tecnicatura en Actuación Teatral de la Escuela de Teatro Gilberto A. Mesa. Coordina Romina Paesani - Agustín Herrera Malabares. Medio Litro Clown.

Exposición de arte: Taller de Pintura para las infancias por Agustina Alonso. Exposición de fotografía por Lu Ramona

Exposición de pintura por Pablo Tortorielo Mural en vivo por Romina Paesani.

Proyección del Cortometraje “Danteologia”