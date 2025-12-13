HOTEL DADA: Un año de vanguardia y conexión global desde Junín

HOTEL DADA, la galería de arte dirigida por los artistas juninenses Silvio De Gracia y Ana Montenegro, cierra un 2025 de programación vibrante e intensa, marcada por la exploración de lenguajes contemporáneos, la performance sonora y una notable proyección internacional.

Exhibiciones: De la Fragilidad a la Poesía Electrónica

La agenda expositiva de la galería incluyó tres muestras principales, combinando talento local con una gran convocatoria internacional:

'La inquietante extrañeza' (Abril): Inaugurando el ciclo, la muestra individual de Ana Montenegro se centró en la exploración poético-sonora de la incomunicación y la fragilidad del contexto actual, culminando con una performance sonora de la artista. Poesía Postal (Junio): El proyecto más ambicioso de la galería reunió el trabajo de 71 artistas de 23 países, presentando postales creativas de arte correo de figuras destacadas como Paulo Bruscky y John Held Jr. La curaduría de Silvio De Gracia y el diseño de Montenegro permitieron una aproximación amplia a este lenguaje, con postales intervenidas, seriadas y conceptuales del Archivo Hotel Dada. Código Expuesto (Septiembre): El artista local Carlos Macheratti presentó una exhibición centrada en la investigación de prácticas poéticas electrónicas y el llamado arte generativo. La muestra incluyó instalaciones interactivas, poesía-glitch y se complementó con una pieza sonora para trío en vivo titulada Cubículos.

Sonido y Tecnología: El Boom del Livecoding

HOTEL DADA no solo exhibió, sino que se enfocó en la formación y la experimentación sonora.

Laboratorio y Ciclo: En junio, se creó el Laboratorio de Exploración Sonora (LES) , integrado por De Gracia, Montenegro y Macheratti. Como resultado, se lanzó el Ciclo de Arte Sonoro 'Zona de Inmersión' (agosto-diciembre), que abarcó desde performance sonora y música noise hasta el uso de vinilos alterados.

Innovación en Tiempo Real: En noviembre, Carlos Macheratti dictó un taller intensivo de introducción al livecoding, una práctica vanguardista donde se escribe código informático en tiempo real para manipular algoritmos y generar música e imágenes, con el público como observador de todo el proceso.

POSVERSO: La Huella de Junín en el Arte Mundial

El proyecto más relevante de la galería, la BIENAL POSVERSO (Bienal Internacional de Poesía Experimental de Argentina), consolidó su proyección internacional a lo largo del año a través de intercambios culturales clave:

Europa y Videoarte: En febrero, una selección de videoarte de POSVERSO, curada por Silvio De Gracia, se presentó en la galería Visualcontainer[.Box] de Milán, Italia , bajo el título Melancolía – El mundo comienza a desdibujarse.

Presencia en Sudamérica: En octubre, artistas de la Bienal integraron la muestra La mirada cercana en la 7ma BIENAL DO SERTÃO, en Diamantina, Minas Gerais, Brasil.

Con estos intercambios, POSVERSO reafirma su estatus como un evento de arte contemporáneo de relevancia global. Actualmente, el equipo trabaja en los preparativos para la próxima edición, a realizarse entre agosto y octubre de 2026.

En su sitio web https://posversobienal.com.ar/, ya se puede acceder a detalles de su eje temático, lista de curadores y artistas invitados.

El balance de HOTEL DADA y la BIENAL POSVERSO demuestra que Junín se ha consolidado como un epicentro de vanguardia y diálogo artístico internacional, trascendiendo las fronteras a través del arte conceptual y tecnológico. Al concluir este ciclo, la galería no solo celebra un año de exhibiciones audaces y experimentación sonora, sino que reafirma su compromiso con el arte contemporáneo de ruptura, posicionando a la ciudad como un punto de referencia para el livecoding y la poesía experimental, dejando a la comunidad expectante por la próxima edición de la Bienal en 2026.