Los jubilados de la mínima tendrán un aumento de $ 8.522 en enero 2026

A partir de enero de 2026, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES tendrán un incremento del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre informada por el INDEC. Este ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad definida en el DNU 274/24, que actualiza los haberes de manera mensual según la variación de precios.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a $349.401,58 en el primer mes del año. Ese monto no contempla el bono de $70.000, un refuerzo que el Gobierno mantiene para los haberes más bajos y cuya continuidad suele anunciarse sobre el cierre del calendario de pagos. Si se confirmara, el ingreso mínimo alcanzaría los $419.401,58.

Asimismo, la jubilación máxima ascenderá a $2.351.141,84, mientras que otras prestaciones quedarán de la siguiente manera:

- PUAM: $279.521,26

- Pensiones no Contributivas (PNC): $317.885,75

- Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

El incremento también impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), que desde enero de 2026 pasarán a $125.505.

Uno de los puntos más esperados por los jubilados es la continuidad del bono extraordinario. El refuerzo de hasta $70.000 no está aún confirmado para enero, por lo que se espera un anuncio oficial en los días previos al inicio del cronograma de pagos.