"Club de los sábados": primera recorrida del año con el circuito “Eva Perón”

Como siempre el evento será abierto y gratuito y desde el Municipio invitan a prestadores turísticos a hacer extensiva la convocatoria para que más gente pueda participar.

Al respecto, Leonardo Latina, director de Desarrollo Turístico de la Municipalidad, declaró que “a partir de este sábado 14 vamos a poner en funcionamiento nuevamente el programa ‘Club de los Sábados’ que se realizó durante todo el 2025, y que en esta temporada vamos a retomar con ocho circuitos que se van a realizar a lo largo de todo el semestre y que se van a ir alternando con el correr de las presentaciones”. Luego, comentó que “en esta ocasión vamos a arrancar con el recorrido ‘Eva Perón’ a partir de las 10hs, con punto de encuentro en el Centro de Información Turística de Mitre 16”.

Seguidamente, Latina expresó que “va a ser una propuesta libre y gratuita como siempre, por lo cual no hace falta ningún tipo de inscripción previa, sino que simplemente se puede concurrir directamente para participar de la visita guiada”. En continuidad, comentó que “invitamos a todos los prestadores de turismo a que hagan extensiva la convocatoria a los turistas alojados en la ciudad, para que también puedan participar de esta iniciativa”.

Asimismo, el director municipal resaltó el impacto que tuvo el “Club de los Sábados” en su primera edición del 2025 y señaló que “para nosotros fue un éxito la repercusión que tuvo esta propuesta y es por eso que decidimos repetir con los circuitos turísticos, en los cuales se abordan lugares y figuras icónicas de Junín como sucede con el del ‘Cementerio Central’, el ‘Eva Perón’, ‘Fuerte Federación’, ‘Pueblo Nuevo’, ‘Cines y Teatros’”. Al mismo tiempo, mencionó que “con el tiempo se fueron complementando varios privados a la propuesta y eso nos permitió también agregarle un plus a este programa”.

Por su parte, Roberto Torres, periodista e integrante del Archivo Histórico de Junín, expresó que “más allá de la relevancia que este programa tiene desde el aspecto turístico, esto se enmarca también en la proximidad al bicentenario de la fundación de Junín y estas son oportunidades muy valiosas que tienen los juninenses, como también los visitantes y turistas para conocer más e interiorizarse sobre la historia de la ciudad”.

“Junín tiene una gran riqueza y potencial turístico, histórico y cultural para ofrecer, con una amplia variedad de propuestas para conocer. Este año los circuitos del ‘Club de los Sábados’ se van a ir alternando mes a mes y eso incrementa las posibilidades de que todos puedan interiorizarse y unirse con nuestra historia, cultura y raíces”, aseguró Torres.

El periodista también profundizó sobre los circuitos “Fuerte Federación” y “Pueblo Nuevo” que tiene a su cargo para concretar las recorridas y resaltó que “el circuito del Fuerte tiene como propósito recorrer el emplazamiento del mismo hace casi 200 años y que luego dio lugar a Junín, conocer qué era lo que había donde hoy están edificios emblemáticos como la Municipalidad, la Iglesia, la plaza 25 de Mayo y la casa Basterreix”, y completó: “En el caso de ‘Pueblo Nuevo’ la idea es unirse a la historia de una barrio con muchísima tradición ferroviaria, enraizado fuertemente también con el tema de la inmigración y la presencia de las colectividades, además del fuerte gastronómico del lugar”.