Industria textil en crisis: En Tierra del Fuego cerraron cinco fábricas y se perdieron más de 500 empleos

La industria textil de Tierra del Fuego atraviesa una profunda crisis marcada por el cierre de fábricas, la pérdida de empleos y una marcada caída de la actividad productiva. En los últimos tres años, cinco establecimientos del sector dejaron de operar, lo que provocó la desaparición de cientos de puestos de trabajo y encendió la preocupación entre los trabajadores y sus representantes gremiales.

El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Roberto López, describió el deterioro del sector y aseguró que la estructura productiva se redujo de forma drástica en poco tiempo. Según explicó, de las siete fábricas que integraban el entramado industrial vinculado al gremio, actualmente solo permanecen en funcionamiento dos plantas: Australtex y una hilandería ubicada en Ushuaia.

Desde el sindicato atribuyen esta situación a una combinación de factores económicos, entre los que destacan la creciente competencia de productos importados y la caída del consumo interno. De acuerdo con López, muchas empresas no logran sostener sus niveles de producción frente a estos condicionantes, lo que las empuja a reducir operaciones o directamente cerrar sus puertas.

El dirigente también advirtió que la problemática no se limita a Tierra del Fuego, sino que afecta a toda la industria textil argentina. En ese sentido, señaló que el gremio pasó de contar con unos 35.000 afiliados a cerca de 20.000 en la actualidad, reflejando una pérdida significativa de puestos de trabajo a nivel nacional.

La ciudad de Río Grande aparece como uno de los puntos más golpeados por esta crisis. Allí, los últimos cierres dejaron a unos 550 trabajadores sin empleo, lo que obligó a muchos de ellos a buscar alternativas laborales fuera del sector. Algunos lograron reinsertarse en otras actividades, mientras que otros optaron por trabajos independientes o incluso emigraron hacia otras provincias en busca de nuevas oportunidades.

En este contexto adverso, solo un número reducido de fábricas continúa operando. En algunos casos, su continuidad depende de resoluciones judiciales. Según explicó López, una de las plantas que aún mantiene la actividad es Australtex, que sigue funcionando en el marco de medidas cautelares mientras se resuelven cuestiones legales vinculadas a su funcionamiento.

Desde la Asociación Obrera Textil consideran que el escenario actual representa uno de los momentos más difíciles para el sector en las últimas décadas. Incluso, desde el gremio comparan la situación con otras crisis económicas profundas del país y advierten sobre el impacto social que generan estos cierres, con familias que pierden su principal fuente de ingresos y un entramado productivo que se debilita progresivamente.