Este es el aumento que tendrá la jubilación mínima en el mes de abril

Tras conocerse el indicador oficial de precios del segundo mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió el esquema de pagos que regirá para el cuarto mes de 2026. La aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que el Indec informó en un 2,9%, impactará directamente en los haberes de más de 7 millones de beneficiarios del sistema previsional (entre jubilados y pensionados).

Bajo la modalidad de actualización mensual vigente, los montos de las prestaciones de abril se ajustarán replicando la cifra de inflación reportada con dos meses de antelación. De esta manera, el organismo previsional oficializa los valores nominales que percibirán los jubilados y pensionados, centrando el interés en el nuevo piso de ingresos para los sectores de menores recursos.

El nuevo haber mínimo y el impacto del bono

A partir de la liquidación de abril, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en $380.286,25. Este valor representa el ingreso básico legal sin computar adicionales extraordinarios. No obstante, al considerar la continuidad del bono de refuerzo que el Poder Ejecutivo viene otorgando para compensar la pérdida de poder adquisitivo, la cifra final de bolsillo presentará una variación mayor.

Si se mantiene el pago del bono extraordinario, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzará los $450.286,25. Este esquema busca garantizar que ningún beneficiario del régimen general perciba una cifra inferior a ese umbral durante el próximo mes. La diferencia entre el haber base y el total percibido radica en la suma fija adicional, que funciona como un complemento no remunerativo.

El incremento del 2,9% derivado del IPC de febrero se aplica sobre los haberes brutos, lo que modifica toda la escala de la pirámide previsional. Para los jubilados que perciben más de la mínima, el ajuste se realizará de forma proporcional sobre sus ingresos de marzo, manteniendo la progresión técnica que establece la normativa actual.

Montos para pensiones y otras prestaciones

La actualización de Anses no solo alcanza a las jubilaciones ordinarias, sino que también redefine los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Estos grupos reciben haberes que están atados por ley a un porcentaje de la jubilación mínima.

Para los beneficiarios de la PUAM, que equivale al 80% de un haber mínimo, el monto a cobrar en abril será de $304.243,19. En el caso de sumarse el bono adicional, la cifra final en el cronograma de pagos ascenderá a $378.314,27.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez quedarán establecidas en $266.170,81. Con el refuerzo económico incluido, los titulares de estas pensiones verán depositados en sus cuentas un total de $340.289,48. En tanto, la pensión para madres de siete hijos o más, que es igual a una jubilación mínima, se fijará en $380.312,63 (o $454.359 si se integra el bono).

Asignaciones familiares y universales

El dato de inflación de febrero también determina los nuevos valores de las asignaciones sociales que administra la Anses. Estos montos son fundamentales para el cálculo de los ingresos de familias con hijos en edad escolar o en situación de vulnerabilidad.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se posicionará en abril en $136.653,44, mientras que la asignación por hijo con discapacidad llegará a los $444.946,22. Para los trabajadores registrados que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el monto para el primer rango de ingresos se establecerá en $68.327,03. Finalmente, la Asignación por Embarazo (AUE) pasará a ser de $129.974,24.

El mecanismo de actualización

El sistema de ajuste mensual, implementado mediante el Decreto 274/2024, tiene como objetivo reducir el rezago temporal entre la suba de precios y la actualización de los ingresos. Al utilizar el IPC de dos meses atrás, la Anses busca que los haberes mantengan una correlación directa con la evolución del costo de vida.

El índice de febrero del 2,9% coincidió con la variación registrada en enero, consolidando una tendencia en la dinámica de precios del primer trimestre del año. Según los datos del Indec, la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 33,1%, mientras que en el bimestre inicial de 2026 el incremento total fue del 5,9%.

En el análisis pormenorizado del costo de vida, el rubro de vivienda y servicios públicos fue el que mostró mayor presión alcista con un 6,8%, seguido por alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,3%. Estos incrementos impactan de manera más aguda en los presupuestos de los adultos mayores, cuyo gasto suele concentrarse en productos de la canasta básica y servicios esenciales.

El cronograma de pagos para el mes de abril será confirmado por la Anses en los próximos días. Como es habitual, la distribución de los fondos se realizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Generalmente, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas comienzan a percibir sus haberes durante la segunda semana del mes, seguidos por quienes superan el monto básico y los beneficiarios de asignaciones sociales.

Con estas cifras confirmadas, el sistema previsional completa su cuadro de valores para el cuarto mes del año, a la espera de los datos de inflación de marzo que determinarán los montos correspondientes a mayo. La estabilidad de estos valores nominales dependerá de la evolución de las variables macroeconómicas y de la decisión administrativa de sostener los refuerzos económicos por fuera de la fórmula de movilidad

Fuente infocielo