Fiorini suma volumen político en un puesto clave: Benito será secretario de gobierno

Tal como lo adelantó Junín Digital, finalmente el actual secretario de Seguridad municipal, Lisandro Benito, es el nuevo secretario de gobierno de Junín.

De esta manera, el flamante intendente interino, Juan Fiorini, suma volumen político en un puesto clave. Fue el propio Benito quien dejó sus sensaciones en las redes tras confirmarse su nuevo rol.

"A partir de ahora asumo el desafío de acompañar al Intendente Juan Fiorini como Secretario de Gobierno, esperando poder aportar un granito de arena para que mi amado Junín sea cada vez un mejor lugar para vivir", afirmó.